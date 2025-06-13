Акционерному обществу "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" выдана новая лицензия, которая значительно расширяет спектр предоставляемых услуг, передает BAQ.KZ. Согласно приказу заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 июня 2025 года № Б-160, банку теперь разрешено открывать и вести текущие банковские счета физических лиц. Эти счета предназначены для зачисления выплат из образовательных накопительных вкладов и страховых выплат по договорам образовательного накопительного страхования, направленных на улучшение жилищных условий.

Нововведение позволит клиентам "Отбасы банка" более удобно управлять своими финансовыми средствами, объединяя поддержку образования и жилья в рамках одного банка. Это важный шаг в развитии финансового сервиса, который поможет гражданам эффективнее планировать свое будущее, одновременно заботясь о получении качественного образования и создании комфортных жилищных условий. В банке уверены, что новая лицензия станет ключевым фактором повышения финансовой грамотности и улучшения качества жизни клиентов.

Ранее мы сообщали, что с 2 июля "Отбасы банк" меняет условия досрочного полного погашения предварительных и промежуточных жилищных займов, оформленных в рамках системы жилищных строительных сбережений.