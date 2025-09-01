  • 1 Сентября, 04:17

В Казахстане растет число жертв интернет-мошенников среди молодежи и пожилых

МВД РК опубликовал результаты анализа интернет-мошенничеств за последние восемь месяцев.

Фото: Freepik.com

Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК опубликовал результаты анализа интернет-мошенничеств за последние восемь месяцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В 2025 году резко возросло число пострадавших среди молодёжи: если в прошлом году мошенникам удалось обмануть около 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество приблизилось к 3 тысячам. В группе риска остаются и пожилые граждане старше 60 лет.

По словам специалистов, именно эти категории населения наиболее уязвимы перед киберпреступниками. Всё чаще в мошеннических схемах фигурируют так называемые "дропы" - обычные граждане, которые добровольно или по обману передают свои банковские карты злоумышленникам. Через такие счета обналичиваются похищенные деньги.

Заместитель начальника управления департамента Асет Жукенов напомнил, что с 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. 

"Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание до семи лет лишения свободы", - отметил Асет Жукенов.

