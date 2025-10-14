В 2025 году Казахстан демонстрирует заметный рост женского участия в IT и науке. По данным организаторов проектов AqylTech и IT-Aiel, обучающие инициативы охватили более 10 тысяч человек из всех регионов страны. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Отметим, женщины сегодня составляют 57,5% магистрантов и 61,7% докторантов, а доля девушек на ИКТ-специальностях достигла 20%, в телекоммуникациях — 46%, в информационной безопасности — 30%, среди исследователей — 55,6%.

Программа IT-Aiel: новые возможности для женщин

С 2023 года реализуется проект IT-Aiel, направленный на развитие цифровых навыков, финансовой грамотности и карьерных возможностей для женщин. В 2025 году обучение прошли более 4 000 участниц, среди которых 71% — женщины 36–45 лет, а 29% — старше 45 лет.

Основной аудиторией проекта являются женщины всех возрастов, включая домохозяек, женщин предпенсионного возраста, мам в декретном отпуске, а также тех, кто хочет "войти в IT" с нуля.

Большинство участниц — жительницы Астаны и Алматы (58%), но активное участие приняли и регионы. Женщины обучались профессиям в области искусственного интеллекта — создание чат-ботов, ИИ-дизайн, тестирование ПО и промт-инжиниринг.

По итогам года 1334 участницы, ранее не имевшие постоянной занятости, начали карьеру в IT или запустили онлайн-бизнес. Более 70% выпускниц отметили рост финансовой самостоятельности.

AqylTech: цифровая грамотность для молодежи

Программа AqylTech, ориентированная на молодёжь, охватила в 2025 году 6200 участников из Казахстана и соседних стран. Основная аудитория — молодые люди до 35 лет (93% участников).

Участники обучались финансовой грамотности, цифровой гигиене и современным ИИ-профессиям — промт-инженер, AI-дизайнер, тестировщик ПО, создатель чат-ботов. Наибольшая активность отмечена в Астане и Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской и Атырауской областях.

Особое внимание в проектах AqylTech и IT-Aiel уделяется вопросам кибербезопасности. По словам организаторов, обучение включало практические модули по защите личных данных и профилактике интернет-рисков.

"По кибербезопасности финалом нашей программы, то есть мы обучали, что такое фишинг, что такое кибербуллинг, какие бывают истории, показывали, как нужно быть со старшими, с пожилыми людьми, как с детьми проверять телефоны. Сегодня финалом нашей программы стало то, что каждая девушка, каждый молодой человек, молодые люди, молодежь сделали аудит своих телефонов, своих всех цифровых средств на то, чтобы завтра не попасть в такие ситуации", — рассказала член правления Technowomen Алуа Корпебаева.

Такие занятия, отметила они, помогают формировать ответственное поведение в цифровой среде и повышать уровень цифровой культуры среди молодежи и женщин.

Рост числа женщин и молодежи, осваивающих ИТ-навыки, показывает, что Казахстан движется к реальному цифровому равенству. Благодаря программам AqylTech и IT-Aiel сотни женщин и молодых специалистов уже нашли себя в индустрии технологий, став частью новой цифровой экономики страны.