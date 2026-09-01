В Казахстане разграничат полномочия при расследовании авиапроисшествий

В Казахстане разграничат полномочия ведомств при расследовании авиапроисшествий. Авиационная администрация Казахстана и Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов подписали меморандум о взаимопонимании, передает BAQ.KZ.

Документ подписали главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел и председатель правления Центра Дархан Катышев.

Главный принцип соглашения заключается в четком разграничении обязанностей и компетенций двух организаций при расследованиях. Параллельно стороны договорились регулярно обмениваться информацией, аналитическими материалами и профессиональным опытом.

Отдельный блок касается национальной системы расследования авиационных событий. Ее будут развивать с учетом стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации. В работе будут ориентироваться в том числе на положения Приложений 13 и 19 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Стороны планируют совместно дорабатывать законодательство и действующие процедуры, выстраивать механизмы взаимодействия между организациями и внедрять международную практику в расследовании авиационных событий и профилактике происшествий.

Меморандум предусматривает и совместную подготовку к мероприятиям и аудитам ИКАО. В их числе Универсальная программа проверок в сфере контроля за безопасностью полетов USOAP CMA.

Ожидается, что договоренности помогут быстрее выявлять факторы риска, наладить обмен данными и сделать взаимодействие двух структур при расследованиях более понятным.