Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан усилил контроль за нелегальной лотерейной деятельностью в интернете, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

Мониторинг социальных сетей и онлайн-платформ проводится на постоянной основе и направлен на выявление фактов проведения незаконных розыгрышей, которые часто маскируются под безобидные акции и благотворительные сборы.

По результатам мониторинга, а также на основании заявлений граждан, с начала текущего года к административной ответственности привлечены 89 человек. Все они признаны нарушившими законодательство по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Нарушителям направлены официальные извещения, с ними проведены профилактические беседы как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Как сообщили в Комитете, список аккаунтов, проводивших незаконные лотереи и розыгрыши, опубликован на официальном сайте министерства. Цель публикации — повысить осведомлённость граждан и предупредить участие в подобных сомнительных акциях.

Если нарушители соглашаются с решением о привлечении к ответственности, они обязаны оплатить административный штраф. В случае несогласия материалы передаются в суд, где дело рассматривается в установленном порядке.

Согласно действующему законодательству, проведение лотереи лицом, не являющимся официальным оператором, влечёт штраф в размере 100 месячных расчётных показателей для физических лиц и 300 МРП для индивидуальных предпринимателей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается вдвое и сопровождается конфискацией незаконно полученных доходов.

В Комитете напомнили, что участие в нелегальных лотереях несёт риски не только для организаторов, но и для участников. Подобные схемы часто используются для мошенничества, сбора личных данных и финансовых махинаций. Министерство туризма и спорта призвало граждан быть внимательными, проверять законность проводимых акций и доверять только официальным лотерейным операторам, имеющим государственную аккредитацию.