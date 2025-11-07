В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева состоялось совещание по обсуждению Концепции единой программы "Қазақстан балалары" на 2026–2030 годы, передает BAQ.KZ.

Работа над документом ведётся по поручению Главы государства, данного по итогам IV Национального курултая.

Программа разработана Министерством просвещения совместно с Уполномоченным по правам ребёнка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества. Её цель — объединить все действующие и планируемые меры, направленные на обеспечение прав и благополучия детей в Казахстане, а также создать системную и устойчивую государственную политику в интересах подрастающего поколения.

В рамках подготовки документа проведена ревизия программных, нормативных и стратегических актов, касающихся защиты прав детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие совершенствования и интеграции.

Отмечается, что программа "Қазақстан балалары" станет основой устойчивой государственной политики, направленной на всестороннюю поддержку и защиту каждого ребёнка в стране.

По итогам совещания ответственным государственным органам поручено доработать документ с учётом поступивших предложений и замечаний.