В Казахстане разработали ПЦР-тест для выявления подмены мяса

Казахстанские ученые разработали отечественную ПЦР-тест-систему, которая позволяет определить видовой состав мяса и выявить подмену сырья в мясной продукции.

Разработка создана учеными Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина в рамках научно-технической программы, финансируемой Министерством сельского хозяйства на 2024–2026 годы.

Тест выявляет ДНК 17 видов животных и птиц, включая крупный рогатый скот, лошадь, свинину, овцу, козу, сайгака, марала, архара, курицу, утку и индейку. При этом система способна одновременно определить несколько видов в одном образце.

Технология подходит для проверки как сырого мяса, так и колбас, полуфабрикатов, ветчины и консервов.

Разработка защищена патентом. Ожидается, что отечественная тест-система расширит возможности лабораторного контроля, поможет выявлять фальсификацию мясной продукции и снизит зависимость Казахстана от импортных диагностических решений.