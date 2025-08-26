В Казахстане территориальные подразделения Комитета по контролю в сфере здравоохранения разъяснили порядок получения санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ) для радиотехнических объектов, включая антенны сотовой связи, передаёт BAQ.KZ.

Согласно статьям 19, 20, 37 и 46 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", СЭЗ выдаются на проектную документацию и объекты высокой эпидемической значимости. Основной нормативный документ — Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам" (приказ МЗ РК от 28.02.2022 № ҚР ДСМ-19).

Для получения СЭЗ заявитель предоставляет проект с расчетами суммарного электромагнитного излучения всех антенн. Полноту и достоверность проекта обеспечивают заказчик и разработчик. После получения заключения владельцы объектов могут приступить к установке оборудования.

Если радиотехнический объект размещается в жилой зоне, необходимо получить разрешение второй категории – СЭЗ на объект высокой эпидемической значимости. Вне жилой зоны достаточно направить уведомление о начале деятельности. Только после получения разрешения собственник может законно начать эксплуатацию объекта.

Эксперты подчеркивают, что такие меры направлены на контроль электромагнитного излучения и безопасность населения при размещении радиотехнических объектов.