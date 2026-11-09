В Казахстане реконструируют 746 каналов: модернизация улучшит водообеспечение 200 тысяч гектаров земель

В Казахстане продолжается комплексная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, направленная на рациональное использование водных ресурсов, повышение эффективности орошения и укрепление водообеспечения регионов. Министерство водных ресурсов и ирригации проводит реконструкцию 746 каналов общей протяжённостью свыше 4,6 тысячи километров.

До конца текущего года планируется завершить работы на участках общей протяжённостью 964 километра. Реализация этих мероприятий позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тысяч гектаров орошаемых земель, что имеет особое значение для развития отечественного сельского хозяйства.

Один из главных приоритетов проводимой работы — сокращение потерь воды при транспортировке. Обновление ирригационных сетей позволит повысить эффективность подачи воды, а внедрение элементов автоматизации на реконструируемых объектах обеспечит более точный учёт водных ресурсов и контроль за их распределением.

Параллельно модернизация охватывает и другие важные направления водохозяйственной отрасли. В частности, ведётся реконструкция 12 гидротехнических сооружений, предусмотрено строительство пяти водохранилищ суммарным объёмом 887 миллионов кубометров. Кроме того, реализуются проекты по строительству 12 объектов питьевого водоснабжения, которые обеспечат качественной питьевой водой 142 населённых пункта.

Особое внимание уделяется повышению эффективности водопользования в сельском хозяйстве. Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, эта задача была отдельно обозначена Главой государства в Послании народу Казахстана.

«В Послании народу Казахстана Глава государства уделил особое внимание необходимости более эффективного водопотребления в сельском хозяйстве. Развитие водохозяйственной инфраструктуры способствует экономии водных ресурсов. Особенно в южных регионах, на которые приходится основная доля сельхозтоваропроизводителей. Для обеспечения учёта воды на реконструируемых объектах внедряются элементы автоматизации», — сообщил Жандос Салимов.

Таким образом, обновление водохозяйственной инфраструктуры становится важной составляющей долгосрочного развития страны. Современные каналы, надёжные гидротехнические сооружения, новые водохранилища и системы учёта воды призваны не только повысить эффективность использования водных ресурсов, но и создать более устойчивые условия для работы аграрного сектора, обеспечения населения питьевой водой и развития регионов Казахстана.