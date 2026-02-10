С 2026 года в Казахстане будет запущен регулируемый оборот криптовалют. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в 2025 году в стране была завершена работа по формированию законодательной базы рынка цифровых активов, а в следующем году начнётся их практическое использование в правовом поле.

"В 2025 году завершена работа по формированию законодательной основы рынка цифровых активов. В этом году начнется их практический оборот, будет запущен регулируемый оборот криптовалют", — заявил Сулейменов.

Он также сообщил, что до мая будет создан национальный крипто-кастодиальный сервис по хранению цифровых активов на базе Центрального депозитария.

"Хранение цифровых активов будет осуществляться в Центральном депозитарии, который выступит крипто-кастодианом и обеспечит защиту суверенных активов", — отметил глава Нацбанка.

Кроме того, в Казахстане продолжится развитие цифровой финансовой инфраструктуры и применение цифрового тенге, в том числе в бюджетных программах и государственных проектах.