В Казахстане скончалась старейшая жительница

В области Улытау ушла из жизни Туймегуль Темирбаева, которую называли самой пожилой жительницей Казахстана. Женщине было 116 лет. О ее смерти 3 ноября сообщили в акимате региона.

Туймегуль Темирбаева родилась в 1910 году и проживала в селе Кызылжар области Улытау. За свою долгую жизнь она стала свидетельницей смены нескольких поколений и многих исторических событий.

Большую часть жизни женщина посвятила семье и труду. Вместе с супругом Аязбаем Темирбаевым занималась разведением лошадей. У нее остались 15 внуков и 25 правнуков.

Ранее долгожительница рассказывала, что секрет долголетия видит в честном труде, добрых намерениях и любви к близким.

По информации акимата, Туймегуль Темирбаева до последних лет интересовалась происходящим в стране и следила за общественными событиями.

15 марта 2026 года в возрасте 116 лет она приняла участие в республиканском референдуме и проголосовала.

В акимате области Улытау выразили соболезнования семье и близким долгожительницы.