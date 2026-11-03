В Казахстане скончалась старейшая жительница
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В области Улытау ушла из жизни Туймегуль Темирбаева, которую называли самой пожилой жительницей Казахстана. Женщине было 116 лет. О ее смерти 3 ноября сообщили в акимате региона.
Туймегуль Темирбаева родилась в 1910 году и проживала в селе Кызылжар области Улытау. За свою долгую жизнь она стала свидетельницей смены нескольких поколений и многих исторических событий.
Большую часть жизни женщина посвятила семье и труду. Вместе с супругом Аязбаем Темирбаевым занималась разведением лошадей. У нее остались 15 внуков и 25 правнуков.
Ранее долгожительница рассказывала, что секрет долголетия видит в честном труде, добрых намерениях и любви к близким.
По информации акимата, Туймегуль Темирбаева до последних лет интересовалась происходящим в стране и следила за общественными событиями.
15 марта 2026 года в возрасте 116 лет она приняла участие в республиканском референдуме и проголосовала.
В акимате области Улытау выразили соболезнования семье и близким долгожительницы.
«Уверены, что достойный жизненный путь и светлый образ Туймегуль апа, прожившей более века, сохранятся не только в памяти ее потомков, но и в истории нашей страны», - говорится в сообщении акимата.
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