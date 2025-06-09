Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком Республики Казахстан приняло постановление о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, передает BAQ.KZ. Теперь максимальная ставка по ипотеке составляет 20%, вместо прежних 25%.

Соответствующее решение оформлено совместным постановлением двух ведомств - №13 от 30 апреля 2025 года (АРРФР) и №27 от 22 мая 2025 года (Нацбанк).

Как отмечают в Агентстве, мера направлена на повышение доступности ипотечного кредитования и снижение долговой нагрузки на заемщиков. Новые правила вступят в силу после официальной регистрации в Министерстве юстиции и публикации в информационно-правовой системе "Әділет".