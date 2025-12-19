В Казахстане по инициативе учёных уменьшилось количество видов животных, занесённых в Красную книгу. Об этом сообщили в Институте зоологии, передаёт BAQ.KZ.

По словам генерального директора института Романа Ященко, за последние 10–15 лет произошли существенные изменения в систематике животных, что потребовало пересмотра перечня редких и исчезающих видов. В результате учёные предложили сократить список с 227 до 217 видов, которые войдут в пятое обновлённое издание Красной книги Казахстана.

Из новой редакции исключён 21 вид, включены 11 новых, а для 59 видов и подвидов уточнены наименования на латинском, казахском и русском языках. Для каждого вида актуализированы данные о численности и её динамике, подготовлены карты распространения и миграций, а также разработаны рекомендации по сохранению.

Пятое обновление Красной книги включает 82 вида беспозвоночных и 135 видов и подвидов позвоночных животных. В числе изменений — пересмотр перечня водных и околоводных видов. В общей сложности в новой редакции представлены 52 таких вида: 18 водных и 34 околоводных. Среди них — туркестанский рак, каспийская минога, аральский шип, сырдарьинский лопатонос, каспийский тюлень, центральноазиатская выдра и другие.

Как отметили в Институте зоологии, сокращение численности и ареалов водных и околоводных животных в первую очередь связано с антропогенным воздействием. В частности, уменьшение стока воды в реке Сырдарья и катастрофическое обмеление Аральского моря поставили под угрозу исчезновения ряд эндемичных видов рыб.

Обновлённая Красная книга призвана отразить реальные изменения в биоразнообразии страны и усилить меры по сохранению редких видов.