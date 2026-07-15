В Казахстане сократят срок рассмотрения депутатских запросов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, расширяющий полномочия маслихатов и меняющий порядок их работы. Документ вступит в силу 26 июля 2026 года, передает BAQ.KZ.
Законом вводится новая статья, определяющая полномочия руководителя аппарата маслихата. Он будет руководить деятельностью аппарата, назначать и освобождать административных госслужащих корпуса «Б», контролировать соблюдение служебной дисциплины, решать кадровые вопросы, организовывать сессии и заседания комиссий, готовить проекты решений и обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства.
Какие полномочия получили маслихаты
Документ также расширяет полномочия самих маслихатов. Теперь они смогут:
- рассматривать результаты реализации планов по решению проблемных вопросов, поднятых жителями на встречах с акимами;
- участвовать в работе бюджетных комиссий;
- утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов;
- применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий.
Кроме того, срок рассмотрения депутатских запросов сокращается с 30 до 15 дней, а полномочия собраний местных сообществ расширяются.
Ограничение для председателей маслихатов
Законом также вводится ограничение по срокам пребывания в должности. Одно и то же лицо не сможет занимать пост председателя областного, районного маслихата, а также маслихата города республиканского значения или столицы более двух сроков подряд.
Новые нормы вступят в силу 26 июля 2026 года.
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