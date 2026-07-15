Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, расширяющий полномочия маслихатов и меняющий порядок их работы. Документ вступит в силу 26 июля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Законом вводится новая статья, определяющая полномочия руководителя аппарата маслихата. Он будет руководить деятельностью аппарата, назначать и освобождать административных госслужащих корпуса «Б», контролировать соблюдение служебной дисциплины, решать кадровые вопросы, организовывать сессии и заседания комиссий, готовить проекты решений и обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства.

Какие полномочия получили маслихаты

Документ также расширяет полномочия самих маслихатов. Теперь они смогут:

рассматривать результаты реализации планов по решению проблемных вопросов, поднятых жителями на встречах с акимами;

участвовать в работе бюджетных комиссий;

утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов;

применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий.

Кроме того, срок рассмотрения депутатских запросов сокращается с 30 до 15 дней, а полномочия собраний местных сообществ расширяются.

Ограничение для председателей маслихатов

Законом также вводится ограничение по срокам пребывания в должности. Одно и то же лицо не сможет занимать пост председателя областного, районного маслихата, а также маслихата города республиканского значения или столицы более двух сроков подряд.

Новые нормы вступят в силу 26 июля 2026 года.