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В Казахстане сократят срок рассмотрения депутатских запросов

15 Июля 2026, 15:31
АВТОР
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15 Июля 2026, 15:31
15 Июля 2026, 15:31
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, расширяющий полномочия маслихатов и меняющий порядок их работы. Документ вступит в силу 26 июля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Законом вводится новая статья, определяющая полномочия руководителя аппарата маслихата. Он будет руководить деятельностью аппарата, назначать и освобождать административных госслужащих корпуса «Б», контролировать соблюдение служебной дисциплины, решать кадровые вопросы, организовывать сессии и заседания комиссий, готовить проекты решений и обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства.

Какие полномочия получили маслихаты

Документ также расширяет полномочия самих маслихатов. Теперь они смогут:

  • рассматривать результаты реализации планов по решению проблемных вопросов, поднятых жителями на встречах с акимами;
  • участвовать в работе бюджетных комиссий;
  • утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов;
  • применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий.

Кроме того, срок рассмотрения депутатских запросов сокращается с 30 до 15 дней, а полномочия собраний местных сообществ расширяются.

Ограничение для председателей маслихатов

Законом также вводится ограничение по срокам пребывания в должности. Одно и то же лицо не сможет занимать пост председателя областного, районного маслихата, а также маслихата города республиканского значения или столицы более двух сроков подряд.

Новые нормы вступят в силу 26 июля 2026 года.

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