Единую цифровую базу стратегических ресурсов создадут в Казахстане
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В Казахстане планируют автоматизировать учет земельных и водных ресурсов, лесного фонда, подземных вод, а также месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых. Все эти данные предполагается объединить в единой цифровой базе Государственного реестра, передает корреспондент BAQ.KZ.
Сегодня цифровой учет охватывает только отдельные виды ресурсов и используется преимущественно при проведении электронных торгов. В дальнейшем подход планируют расширить на все основные национальные и стратегические ресурсы страны.
"Главная цель - обеспечить автоматизированный учет всех стратегических, поверхностных и подземных ресурсов в единой цифровой базе Государственного реестра. Речь идет о земельных и водных ресурсах, лесном фонде, подземных водах, месторождениях углеводородов и твердых полезных ископаемых. Это важный шаг к единому цифровому учету национальных ресурсов", - сообщил Жанасыл Оспанов.
Создание единой базы станет частью более масштабного перехода платформы e-Qazyna.kz от разрозненного учета государственного имущества к единому цифровому пространству. Этот процесс предусмотрен дорожной картой до 2029 года.
В рамках трансформации также внедряются цифровые профили объектов государственного имущества. Они должны содержать данные о жизненном цикле объектов, актуальные фотографии и точные географические координаты. В дальнейшем планируется использование данных космического мониторинга в режиме реального времени.
Следующим этапом развития e-Qazyna.kz станет внедрение искусственного интеллекта и Big Data. Предполагается, что по мере накопления данных система сможет выявлять признаки неэффективного использования государственного имущества, прогнозировать износ инфраструктуры и помогать точнее планировать расходы на ее содержание и модернизацию.
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