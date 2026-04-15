В Казахстане планируют создать национальную систему кредитных рейтингов и впервые законодательно урегулировать деятельность рейтинговых агентств. Об этом на заседании Мажилиса сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, законопроект разработан в рамках Концепции развития финансового сектора до 2030 года и закладывает правовую основу для работы кредитных рейтинговых агентств в стране.

Кредитные рейтинги, как отметила спикер, широко используются инвесторами, банками и регуляторами для оценки рисков и принятия инвестиционных решений. Однако в Казахстане до сих пор отсутствует полноценная национальная система рейтингования.

Сейчас на рынке доминируют международные агентства - такие как Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings, при этом рейтинги в основном получают крупные компании и финансовые институты. Новый закон должен изменить эту ситуацию.

«Создание национальной рейтинговой системы позволит облегчить доступ малого и среднего бизнеса к рынку капитала, снизить стоимость заимствований, уменьшить информационную асимметрию и повысить прозрачность эмитентов», - заявила Абылкасымова.

По ее словам, это также расширит инвестиционные возможности для банков, пенсионных фондов и страховых организаций.

Что предусматривает закон

Документ включает 7 разделов и 30 статей и формирует комплексную модель регулирования рейтинговой деятельности.

Одним из ключевых нововведений станет создание национального рейтингового агентства. Оно будет функционировать как независимый институт, а среди его акционеров предполагаются Национальный банк, международные рейтинговые агентства и другие финансовые организации.

При этом участие отдельных акционеров будет ограничено - доля не должна превышать 10%.

Также закон закрепляет трехуровневую модель рынка:

национальное рейтинговое агентство,

международные агентства,

другие признанные иностранные игроки.

Жесткие требования и контроль

Законопроект вводит государственное регулирование и полный цикл надзора за рейтинговыми агентствами.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка получит полномочия:

признавать иностранные агентства,

проводить мониторинг,

отзывать признание,

контролировать соблюдение законодательства.

Для выхода на рынок устанавливаются строгие требования: не менее 5 лет опыта, достаточный уровень капитала, проверенные методологии и институциональная независимость.

Для национального агентства планируется установить минимальный капитал на уровне около 10 млрд тенге.

Независимость и прозрачность

Особый акцент сделан на предотвращении конфликта интересов.

Так, закон запрещает совмещение рейтинговой и консультационной деятельности, вводит требования к независимости аналитиков и их обязательной ротации. Их вознаграждение не должно зависеть от финансовых результатов клиентов.

Кроме того, агентства будут обязаны раскрывать информацию:

методологии присвоения рейтингов,

ценовую политику,

случаи конфликта интересов,

статистику дефолтов и исторические данные.

Годовые отчеты о деятельности также станут обязательными.

Зачем это нужно рынку

По словам главы АРРФР, принятие закона позволит сформировать прозрачную и независимую систему кредитных рейтингов, соответствующую международным стандартам.

«Это станет институциональной основой для развития внутреннего рынка капитала, повысит доверие инвесторов и обеспечит защиту их прав», - подчеркнула Абылкасымова.

Также ожидается, что внедрение международных принципов регулирования расширит доступ казахстанских компаний к зарубежному капиталу и повысит инвестиционную привлекательность страны.