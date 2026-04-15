В Казахстане создадут национальное рейтинговое агентство
В Мажилисе представили закон о кредитных рейтингах: он должен снизить стоимость заимствований и расширить доступ бизнеса к капиталу.
В Казахстане планируют создать национальную систему кредитных рейтингов и впервые законодательно урегулировать деятельность рейтинговых агентств. Об этом на заседании Мажилиса сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, законопроект разработан в рамках Концепции развития финансового сектора до 2030 года и закладывает правовую основу для работы кредитных рейтинговых агентств в стране.
Кредитные рейтинги, как отметила спикер, широко используются инвесторами, банками и регуляторами для оценки рисков и принятия инвестиционных решений. Однако в Казахстане до сих пор отсутствует полноценная национальная система рейтингования.
Сейчас на рынке доминируют международные агентства - такие как Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings, при этом рейтинги в основном получают крупные компании и финансовые институты. Новый закон должен изменить эту ситуацию.
«Создание национальной рейтинговой системы позволит облегчить доступ малого и среднего бизнеса к рынку капитала, снизить стоимость заимствований, уменьшить информационную асимметрию и повысить прозрачность эмитентов», - заявила Абылкасымова.
По ее словам, это также расширит инвестиционные возможности для банков, пенсионных фондов и страховых организаций.
Что предусматривает закон
Документ включает 7 разделов и 30 статей и формирует комплексную модель регулирования рейтинговой деятельности.
Одним из ключевых нововведений станет создание национального рейтингового агентства. Оно будет функционировать как независимый институт, а среди его акционеров предполагаются Национальный банк, международные рейтинговые агентства и другие финансовые организации.
При этом участие отдельных акционеров будет ограничено - доля не должна превышать 10%.
Также закон закрепляет трехуровневую модель рынка:
- национальное рейтинговое агентство,
- международные агентства,
- другие признанные иностранные игроки.
Жесткие требования и контроль
Законопроект вводит государственное регулирование и полный цикл надзора за рейтинговыми агентствами.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка получит полномочия:
- признавать иностранные агентства,
- проводить мониторинг,
- отзывать признание,
- контролировать соблюдение законодательства.
Для выхода на рынок устанавливаются строгие требования: не менее 5 лет опыта, достаточный уровень капитала, проверенные методологии и институциональная независимость.
Для национального агентства планируется установить минимальный капитал на уровне около 10 млрд тенге.
Независимость и прозрачность
Особый акцент сделан на предотвращении конфликта интересов.
Так, закон запрещает совмещение рейтинговой и консультационной деятельности, вводит требования к независимости аналитиков и их обязательной ротации. Их вознаграждение не должно зависеть от финансовых результатов клиентов.
Кроме того, агентства будут обязаны раскрывать информацию:
- методологии присвоения рейтингов,
- ценовую политику,
- случаи конфликта интересов,
- статистику дефолтов и исторические данные.
Годовые отчеты о деятельности также станут обязательными.
Зачем это нужно рынку
По словам главы АРРФР, принятие закона позволит сформировать прозрачную и независимую систему кредитных рейтингов, соответствующую международным стандартам.
«Это станет институциональной основой для развития внутреннего рынка капитала, повысит доверие инвесторов и обеспечит защиту их прав», - подчеркнула Абылкасымова.
Также ожидается, что внедрение международных принципов регулирования расширит доступ казахстанских компаний к зарубежному капиталу и повысит инвестиционную привлекательность страны.
