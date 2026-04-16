В Казахстане создается еще одна партия

Организационный комитет партии «Әділет» сообщает о получении документа от Министерства юстиции РК, подтверждающего представление уведомления о намерении создания политической партии.

16 апреля 2026 года Оргкомитет от имени инициативной группы, насчитывающей значительно более 700 граждан Республики Казахстан, официально подал в Министерство юстиции полный пакет документов — уведомление о намерении создания партии и все предусмотренные законодательством сопроводительные материалы. Инициативная группа представляет все области, города республиканского значения и столицу страны.

С сегодняшнего дня Оргкомитет официально приступает к своей деятельности. Дата и место проведения учредительного съезда будут объявлены дополнительно.