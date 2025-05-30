Министерство науки и высшего образования РК приняло меры по борьбе с распространением поддельных дипломов.

В ответ на участившиеся случаи незаконного оборота документов о высшем образовании ведомство создало специальную базу данных, охватывающую дипломы, выданные с 1991 года.

С 2021 года казахстанские вузы выдают дипломы собственного образца, и их подлинность теперь можно проверить через Единую платформу высшего образования. В результате поэтапной цифровизации в базу уже внесены сведения более чем о 3 миллионах дипломов.

Министерство напоминает, что подделка либо использование фальшивых дипломов является уголовно наказуемым деянием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее в Алматы разгорелся громкий скандал: учитель с поддельным дипломом обвинялась в травле ребенка. В дело вмещался депутат мажилиса Мурат Абенов. Он потребовал от Министра просвещения Гани Бейсембаева незамедлительно вмешаться в ситуацию.