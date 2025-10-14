В Казахстане создают первые AI-агенты для музыки и туризма
Искусственный интеллект в музыке.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане началась разработка первых специализированных искусственных интеллект-агентов в сфере музыки и туризма. Проекты реализуются на базе профильных вузов и будут внедрены в образовательный процесс до конца года, передает BAQ.kz.
Как сообщили вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова на брифинге в СЦК, сегодня Казахская национальная консерватория имени Курмангазы разрабатывает сервис AIMusic, который будет использоваться для генерации музыкальных произведений и анализа партитур. По её словам, задача проекта - интегрировать искусственный интеллект в практическую подготовку студентов.
"Мы формируем новую платформу отраслевых AI-решений на базе самих университетов. Это позволит внедрять искусственный интеллект не как внешний инструмент, а как часть академической среды", — отметила Динара Щеглова.
Параллельно Казахская академия спорта и туризма создаёт AI-агент TourMentor, предназначенный для формирования учебных туристических маршрутов и практических кейсов.
Как уточнила вице-министр, оба решения планируется запустить в пилотном режиме до конца года. Далее, в 2026 году, министерство намерено масштабировать подход и внедрить 10 типовых AI-агентов во все высшие учебные заведения страны. Эти системы будут использоваться для оптимизации учебного процесса, поддержки студентов и повышения эффективности управления в вузах.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео
- Юношеская сборная Казахстана обыграла Узбекистан