В Западно-Казахстанской области официально стартовали работы по регулированию численности сайгаков, которые продлятся до 30 ноября, передает BAQ.KZ. Как сообщили в пресс-службе акимата, решение принято в связи с резким ростом популяции этих животных - по результатам обследования в 2025 году в регионе насчитывается около 2,3 миллиона особей. Согласно установленным нормам, допускается изъятие до 20% от общего числа - это порядка 460 тысяч сайгаков.

Для реализации программы сформированы четыре специализированные бригады из 40 специалистов, оснащённые 12 транспортными средствами. Мясо от добытых животных будет направляться на четыре специализированных мясоперерабатывающих предприятия. При необходимости их количество может быть увеличено.

В акимате отмечают, что неконтролируемое увеличение численности сайгаков способно нанести серьёзный урон сельскохозяйственным угодьям и спровоцировать экологический дисбаланс. Регулирование численности, по словам властей, необходимо для сохранения баланса между интересами экосистемы и сельского хозяйства.