  • 16 Января, 10:08

В Казахстане стартовал прием заявок на Государственную премию имени Абая

Фото: somb.ru

В Казахстане стартовал прием заявок на присуждение Государственной премии РК имени Абая в области литературы и искусства, передает BAQ.KZ.

Премия имени Абая присуждается гражданам Казахстана и иностранным авторам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства за вклад в развитие национальной культуры.

– Прием заявок продлится до 1 марта 2026 года. Правила участия и перечень необходимых документов доступны на официальном сайте Министерства культуры и информации РК, – говорится в сообщении данного ведомства.

