В Казахстане стартовал прием заявок на присуждение Государственной премии РК имени Абая в области литературы и искусства, передает BAQ.KZ.

Премия имени Абая присуждается гражданам Казахстана и иностранным авторам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства за вклад в развитие национальной культуры.