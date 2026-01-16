В Казахстане стартовал прием заявок на Государственную премию имени Абая
Сегодня, 09:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
82Фото: somb.ru
В Казахстане стартовал прием заявок на присуждение Государственной премии РК имени Абая в области литературы и искусства, передает BAQ.KZ.
Премия имени Абая присуждается гражданам Казахстана и иностранным авторам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства за вклад в развитие национальной культуры.
– Прием заявок продлится до 1 марта 2026 года. Правила участия и перечень необходимых документов доступны на официальном сайте Министерства культуры и информации РК, – говорится в сообщении данного ведомства.
Самое читаемое
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- Ученые бьют тревогу: Открытый в среду астероид может столкнуться с Землей
- Два казахстанца погибли на заводе в России
- США эвакуируют людей с военной базы Аль-Удейд в Катаре