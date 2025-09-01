В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам
Заявки принимаются через портал eGov.kz с 1 сентября по 1 ноября.
С 1 сентября по 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этот период казахстанцы могут выбрать или сменить поликлинику в пределах своего района или города, передает BAQ.KZ.
Заявки принимаются через портал eGov.kz (онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день) или при личном обращении в выбранную поликлинику. От прежней поликлиники открепление происходит автоматически. Обслуживание в новой медорганизации начнется с 1 января 2026 года при условии договора с Фондом медстрахования.
Кто может прикрепиться:
-
граждане РК;
-
иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство;
-
трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС при наличии медстраховки.
"Оказание ПМСП основано на принципах семейного наблюдения, поэтому предпочтительно, чтобы все члены семьи были привязаны к одному врачу. Это повышает качество медицинского сопровождения", - отметили в Минздрав РК.
Жителям также советуют прикрепляться к поликлиникам в шаговой доступности (15–20 минут пешком), что особенно важно для вызова врача на дом.
Причины отказа
-
недостоверные данные в заявлении;
-
проживание в другом населенном пункте;
-
превышение лимита пациентов в поликлинике;
-
отсутствие документов для прикрепления ребенка.
