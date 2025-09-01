  • 2 Сентября, 00:20
В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам

Заявки принимаются через портал eGov.kz с 1 сентября по 1 ноября.

Вчера, 23:50
Фото: pixabay.com

С 1 сентября по 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этот период казахстанцы могут выбрать или сменить поликлинику в пределах своего района или города, передает BAQ.KZ.

Заявки принимаются через портал eGov.kz (онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день) или при личном обращении в выбранную поликлинику. От прежней поликлиники открепление происходит автоматически. Обслуживание в новой медорганизации начнется с 1 января 2026 года при условии договора с Фондом медстрахования.

Кто может прикрепиться:

  • граждане РК;

  • иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство;

  • трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС при наличии медстраховки.

"Оказание ПМСП основано на принципах семейного наблюдения, поэтому предпочтительно, чтобы все члены семьи были привязаны к одному врачу. Это повышает качество медицинского сопровождения", - отметили в Минздрав РК.

Жителям также советуют прикрепляться к поликлиникам в шаговой доступности (15–20 минут пешком), что особенно важно для вызова врача на дом.

Причины отказа

  • недостоверные данные в заявлении;

  • проживание в другом населенном пункте;

  • превышение лимита пациентов в поликлинике;

  • отсутствие документов для прикрепления ребенка.

