С 1 сентября по 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этот период казахстанцы могут выбрать или сменить поликлинику в пределах своего района или города, передает BAQ.KZ.

Заявки принимаются через портал eGov.kz (онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день) или при личном обращении в выбранную поликлинику. От прежней поликлиники открепление происходит автоматически. Обслуживание в новой медорганизации начнется с 1 января 2026 года при условии договора с Фондом медстрахования.

Кто может прикрепиться:

граждане РК;

иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство;

трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС при наличии медстраховки.

"Оказание ПМСП основано на принципах семейного наблюдения, поэтому предпочтительно, чтобы все члены семьи были привязаны к одному врачу. Это повышает качество медицинского сопровождения", - отметили в Минздрав РК.

Жителям также советуют прикрепляться к поликлиникам в шаговой доступности (15–20 минут пешком), что особенно важно для вызова врача на дом.

Причины отказа