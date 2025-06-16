Министерство здравоохранения Республики Казахстан приступило к реализации крупной программы по модернизации 36 многопрофильных областных больниц, передает BAQ.KZ.

Цель проекта — повысить качество и доступность медицинской помощи в регионах, сделав её более ориентированной на актуальные потребности пациентов.

Сегодня в структуре коечного фонда таких учреждений лишь 20% приходится на терапевтические койки, несмотря на то, что именно хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, почечные, гастроэнтерологические и др.) являются основной причиной инвалидизации и преждевременной смертности.

В рамках реновации планируется перераспределение коек с акцентом на востребованные терапевтические направления — гастроэнтерологию, эндокринологию, ревматологию, пульмонологию и др.

Программа реновации включает:

оптимизацию маршрутизации пациентов с хроническими заболеваниями;

развитие кадрового потенциала и социальной поддержки медиков;

внедрение телемедицины и дистанционного консилиума с участием национальных и международных экспертов;

обновление медицинского оборудования;

создание региональных симуляционных центров;

интеграцию современных технологий диагностики и лечения.

Также будет усилена роль центров компетенций и главных внештатных специалистов, расширена поддержка молодых врачей.

Общий коечный фонд многопрофильных областных больниц составляет 15 550 мест. Предполагается, что модернизация существенно повысит эффективность регионального здравоохранения, снизит смертность от хронических заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни населения.