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В Казахстане стартовала масштабная реновация 36 областных больниц

Сегодня, 21:39
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Минздрав РК Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: Минздрав РК

Министерство здравоохранения Республики Казахстан приступило к реализации крупной программы по модернизации 36 многопрофильных областных больниц, передает BAQ.KZ.

Цель проекта — повысить качество и доступность медицинской помощи в регионах, сделав её более ориентированной на актуальные потребности пациентов.

Сегодня в структуре коечного фонда таких учреждений лишь 20% приходится на терапевтические койки, несмотря на то, что именно хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, почечные, гастроэнтерологические и др.) являются основной причиной инвалидизации и преждевременной смертности.

В рамках реновации планируется перераспределение коек с акцентом на востребованные терапевтические направления — гастроэнтерологию, эндокринологию, ревматологию, пульмонологию и др.

Программа реновации включает:

  • оптимизацию маршрутизации пациентов с хроническими заболеваниями;
  • развитие кадрового потенциала и социальной поддержки медиков;
  • внедрение телемедицины и дистанционного консилиума с участием национальных и международных экспертов;
  • обновление медицинского оборудования;
  • создание региональных симуляционных центров;
  • интеграцию современных технологий диагностики и лечения.

Также будет усилена роль центров компетенций и главных внештатных специалистов, расширена поддержка молодых врачей.

Общий коечный фонд многопрофильных областных больниц составляет 15 550 мест. Предполагается, что модернизация существенно повысит эффективность регионального здравоохранения, снизит смертность от хронических заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни населения.

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