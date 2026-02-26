В Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК прошло республиканское селекторное совещание, посвящённое текущему отопительному сезону и планам ремонтной кампании на 2026 год, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие руководители АО «KEGOC», «QazaqGaz Aimaq», НК «КТЖ», «Самрук-Энерго», ТОО «Казахстанский коммунальные системы», «ЦАЭК», «Евразийская группа», а также представители местных исполнительных органов и энергопредприятий регионов.

По итогам 2025 года отопительный сезон в Казахстане прошёл в штатном режиме: количество технологических нарушений на электростанциях снизилось на 8%, факты несоблюдения температурного графика минимизированы.

Председатель Комитета Ержан Ертаев отметил, что принимаемые меры дают положительные результаты, однако в отдельных регионах остаются системные вопросы, требующие оперативного решения.

В 2026 году на электростанциях страны запланированы капитальные ремонты 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день работы уже начаты на энергоблоке №5 Аксуской электростанции, котлах №7 ТЭЦ-2 МАЭК в Актау, №6 Петропавловской ТЭЦ, №11 Жезказганской ТЭЦ и №2 Атырауской ТЭЦ, а также на турбинах №4 Степногорской ТЭЦ и №6.6 ТШО в Атырауской области (турбина полностью отремонтирована).

Особое внимание уделено регионам с высоким уровнем износа оборудования, модернизации энергетической инфраструктуры и готовности к паводковому периоду. Руководителям энергопредприятий поручено обеспечить качественное и своевременное проведение ремонтной кампании, усилить контроль за оперативным реагированием на технологические нарушения и принять меры для стабильного прохождения отопительного сезона.

Системный подход к ремонту и модернизации электростанций и котлов направлен на повышение надежности энергоснабжения и минимизацию рисков отключений для населения и предприятий страны.