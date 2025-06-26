С 1 июля в Казахстане стартует пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии, передает BAQ.KZ В его рамках будут тестироваться новые подходы к прослеживаемости таких товаров, как мыло, моющие и чистящие средства в разных формах - от порошков до жидкостей, а также изделия из бумаги, ваты и нетканых материалов, пропитанные мыльными составами.

Проект реализует единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров - компания Tañba. Цель - проверить, как будет работать система в реальных условиях: от нанесения кодов на упаковку до интеграции с логистикой, производством и розничной продажей.

Пилот добровольный, в нём могут принять участие производители, импортеры и торговые компании. Это позволит бизнесу заранее опробовать цифровые инструменты, выявить узкие места и подготовиться к возможному масштабированию маркировки. Участники получат возможность бесплатно протестировать работу новой системы и адаптировать под неё свои внутренние процессы.

Маркировка, как ожидается, усилит контроль качества товаров, повысит прозрачность товарных потоков и поможет в борьбе с контрафактом.