В Казахстане стартует цифровая маркировка бытовой химии
Маркировка, как ожидается, усилит контроль качества товаров.
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С 1 июля в Казахстане стартует пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии, передает BAQ.KZ В его рамках будут тестироваться новые подходы к прослеживаемости таких товаров, как мыло, моющие и чистящие средства в разных формах - от порошков до жидкостей, а также изделия из бумаги, ваты и нетканых материалов, пропитанные мыльными составами.
Проект реализует единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров - компания Tañba. Цель - проверить, как будет работать система в реальных условиях: от нанесения кодов на упаковку до интеграции с логистикой, производством и розничной продажей.
Пилот добровольный, в нём могут принять участие производители, импортеры и торговые компании. Это позволит бизнесу заранее опробовать цифровые инструменты, выявить узкие места и подготовиться к возможному масштабированию маркировки. Участники получат возможность бесплатно протестировать работу новой системы и адаптировать под неё свои внутренние процессы.
Маркировка, как ожидается, усилит контроль качества товаров, повысит прозрачность товарных потоков и поможет в борьбе с контрафактом.
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