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В Казахстане стартует цифровая маркировка бытовой химии

Маркировка, как ожидается, усилит контроль качества товаров.

Сегодня, 05:26
АВТОР
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iz.ru Сегодня, 05:26
Сегодня, 05:26
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Фото: iz.ru

С 1 июля в Казахстане стартует пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии, передает BAQ.KZ В его рамках будут тестироваться новые подходы к прослеживаемости таких товаров, как мыло, моющие и чистящие средства в разных формах - от порошков до жидкостей, а также изделия из бумаги, ваты и нетканых материалов, пропитанные мыльными составами.

Проект реализует единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров - компания Tañba. Цель - проверить, как будет работать система в реальных условиях: от нанесения кодов на упаковку до интеграции с логистикой, производством и розничной продажей.

Пилот добровольный, в нём могут принять участие производители, импортеры и торговые компании. Это позволит бизнесу заранее опробовать цифровые инструменты, выявить узкие места и подготовиться к возможному масштабированию маркировки. Участники получат возможность бесплатно протестировать работу новой системы и адаптировать под неё свои внутренние процессы.

Маркировка, как ожидается, усилит контроль качества товаров, повысит прозрачность товарных потоков и поможет в борьбе с контрафактом.

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