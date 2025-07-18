Рождаемость в Казахстане продолжает снижаться ускоренными темпами, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

По данным за первый квартал 2025 года, в стране появилось на свет 77,3 тысячи детей — на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Демографический спад наблюдается уже не первый год: с 2021 года количество новорождённых ежегодно сокращается. Если в 2021 году в стране родились 446,5 тыс. малышей, то к 2024 году эта цифра упала до 365,9 тыс.

Параллельно снижается и коэффициент рождаемости — число рождений на 1000 человек населения. В 2025 году этот показатель составил 15,4, тогда как в 2024-м он был 18,3, а в 2021 году достигал 23,5. Тенденция устойчиво нисходящая, и, по оценкам ООН, она сохранится как минимум до конца столетия. Согласно прогнозам, к 2034 году коэффициент может опуститься до 17,6, а к 2100 году — до 11,4. Если эта динамика не изменится, Казахстану грозят серьёзные демографические последствия, включая старение населения и дефицит трудоспособных граждан.

Рождаемость по регионам страны распределяется неравномерно. Наиболее высокий коэффициент в первом квартале 2025 года зафиксирован в Мангистауской и Туркестанской областях — по 21,3, а также в Шымкенте — 19,7. Самые низкие показатели отмечены в Северо-Казахстанской (8,5), Костанайской (9,5) и Восточно-Казахстанской (9,6) областях.

Причины снижения рождаемости лежат не только в демографической плоскости, но и в социально-экономической. Рост стоимости жилья, образования и медицинских услуг делает рождение и воспитание ребёнка всё более затратным. Многие молодые семьи откладывают этот шаг в ожидании лучших финансовых условий. При этом в обществе меняются и приоритеты: всё больше казахстанцев предпочитают сначала получить образование, сделать карьеру, заняться саморазвитием, и лишь потом задумываться о семье. Женщины всё чаще выбирают путь профессионального роста, что также сдвигает возраст первых родов.

Не стоит недооценивать и медицинский аспект. Согласно данным за 2024 год, только за первые шесть месяцев с диагнозом "бесплодие" были поставлены на учёт более 29 тысяч женщин. Это в три раза больше, чем в 2019 году. У мужчин также наблюдается увеличение таких случаев, хотя и менее масштабное. Эти данные подтверждают: на уровень рождаемости влияет не только желание, но и физиологическая возможность завести ребёнка.

Социологические опросы также отражают изменение отношения к рождению детей. В 2024 году 3,9% казахстанцев прямо заявили, что не хотят иметь детей, а более половины — 51,3% — уже имеют детей, но не планируют увеличивать семью. При этом отказ от рождения детей чаще встречается среди городских жителей — 4,5%, против 3% в сельской местности.

Таким образом, Казахстан сталкивается с комплексной демографической проблемой. Падение рождаемости обусловлено совокупностью факторов: экономических, социальных, культурных и медицинских.