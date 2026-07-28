В Казахстане на развитие современной инфраструктуры обращения с отходами направлено около 116 млрд тенге средств утилизационного платежа. Финансирование получили 30 проектов, предусматривающих строительство перерабатывающих предприятий, создание сортировочных комплексов и закупку специализированной техники, передает BAQ.KZ.

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК финансирование проектов осуществляет АО «Жасыл даму».

Всего Инвестиционный штаб при министерстве одобрил 68 проектов на общую сумму 376,8 млрд тенге, из которых 30 уже получили финансирование.

Строятся новые перерабатывающие предприятия

Среди профинансированных проектов пять предусматривают строительство объектов по сортировке твердых бытовых отходов общей мощностью 640 тыс. тонн в год.

Еще 16 проектов направлены на развитие переработки отходов общей мощностью 430 тыс. тонн в год, а девять проектов предусматривают приобретение 128 единиц специализированной техники.

12 проектов уже введены в эксплуатацию

На сегодняшний день завершена реализация 12 проектов. В их рамках приобретено 122 единицы специализированной техники, введены в эксплуатацию сортировочные линии общей мощностью 140 тыс. тонн отходов в год, а также перерабатывающие производства мощностью 18,3 тыс. тонн в год.

Проекты реализуют по всей стране

Наибольший объем финансирования направлен в Алматы, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Актюбинскую и Костанайскую области.

Кроме того, проекты реализуются в Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, области Абай, Астане, Шымкенте и других регионах страны.

Они охватывают переработку макулатуры, ПЭТ-бутылок, автомобильных шин, пищевых и других видов отходов, модернизацию действующих предприятий, а также обновление парка специализированной техники.

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