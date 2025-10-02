В Казахстане активно внедряются цифровые сервисы, направленные на повышение удобства и качества жизни граждан. Одними из наиболее востребованных стали сервис "Социальный кошелёк" в приложении eGov Mobile и мобильное приложение QazaqGaz Aimaq для передачи показаний газа, передает BAQ.KZ.

Как рассказал на брифинге в столичной Службе коммуникаций директор Астанинского филиала "QazaqGaz Aimaq" Уалихан Кымбатов, "Социальный кошелёк" предназначен для получателей адресной социальной помощи и жилищных льгот. Сервис позволяет получать электронные ваучеры на товарный газ через смартфон без бумажных справок, полностью онлайн, с автоматической интеграцией данных из баз Министерства труда и социальной защиты.

Мобильное приложение QazaqGaz Aimaq обеспечивает удобную передачу показаний приборов учета газа без визита контролёра и звонков в колл-центр. Сервис работает круглосуточно, проверяет корректность данных и позволяет отслеживать историю начислений. Уже более 157 тысяч человек привязали свои лицевые счета, а только в августе через приложение было передано свыше 60 тысяч показаний.

"Оба сервиса направлены на упрощение взаимодействия населения с государственными и коммунальными службами. "Социальный кошелёк" помогает семьям получать льготы быстро и удобно, а приложение QazaqGaz Aimaq делает процесс обслуживания прозрачным и современным", — подчеркнул спикер.

Цифровизация, по словам представителей компании, позволяет экономить время граждан и создаёт комфортные условия для повседневной жизни каждой семьи.