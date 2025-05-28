В результате цифровизации системы лекарственного обеспечения Казахстану удалось сэкономить 750 миллионов тенге всего за четыре месяца 2025 года. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

Ранее медицинские организации закупали лекарства преимущественно в бумажном формате, что затрудняло контроль над ценообразованием и объёмами закупа. Теперь, благодаря совместной работе Министерства здравоохранения и Министерства финансов, данные о закупках стали прозрачными и доступны в цифровом формате.

"Информация по закупаемым медицинскими организациями лекарствам оцифрована и открыта. Это позволило исключить дублирование и завышенные цены. Только за первые четыре месяца текущего года удалось сэкономить порядка 750 миллионов тенге", — отметил Оспанов.

Кроме того, Министерство здравоохранения запускает новую систему расчёта бесплатных лекарств — она будет учитывать индивидуальные потребности каждого пациента. В рамках этой инициативы с 1 июля в Астане стартует пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств через частные аптеки. В дальнейшем систему планируют поэтапно внедрить по всей стране.

Такие меры направлены не только на повышение прозрачности и эффективности системы лекарственного обеспечения, но и на расширение доступа граждан к бесплатным медикаментам.