В Казахстане учреждена юбилейная медаль к 30-летию Конституции
Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл", передает BAQ.KZ.
Медалью будут награждаться лица, внесшие значимый вклад в обеспечение верховенства Конституции, укрепление независимости страны, поддержание согласия и стабильности в обществе, защиту конституционных прав и свобод граждан, а также развитие идей конституционализма.
Кроме государственных деятелей, медалью смогут быть отмечены представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы и производственных организаций, а также другие граждане, проявившие добросовестный труд и служение Родине.
Награждение подчеркнет важность профессионализма, ответственности и особых заслуг перед государством и обществом.
