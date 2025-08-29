Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл", передает BAQ.KZ.

Медалью будут награждаться лица, внесшие значимый вклад в обеспечение верховенства Конституции, укрепление независимости страны, поддержание согласия и стабильности в обществе, защиту конституционных прав и свобод граждан, а также развитие идей конституционализма.

Кроме государственных деятелей, медалью смогут быть отмечены представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы и производственных организаций, а также другие граждане, проявившие добросовестный труд и служение Родине.

Награждение подчеркнет важность профессионализма, ответственности и особых заслуг перед государством и обществом.