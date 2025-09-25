Сенат одобрил Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года". Документ касается регулирования трансграничной электронной торговли и вводит новые подходы к оформлению таких товаров, передаёт BAQ.KZ.

Ратифицированный Протокол вносит изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС и касается правил электронной торговли. В нём закреплены новые понятия "оператор электронной торговли" и "товары, купленные онлайн". Теперь такие покупки можно будет оформлять через электронную таможенную декларацию.

Также документ предусматривает специальные таможенные процедуры для участников электронной торговли. Это ускорит оформление товаров и снизит бюрократию. Закон создаст единые правила для стран ЕАЭС и облегчит работу предпринимателям и покупателям при трансграничных сделках.

По словам сенатора Утешова, Протокол направлен на комплексное регулирование трансграничной электронной торговли и вступит в силу после завершения всех процедур ратификации во всех странах ЕАЭС.

"Эти изменения позволят установить правовой механизм для оформления, декларирования, временного хранения и выпуска товаров, купленных физическими лицами на электронных торговых площадках, а также определить порядок взимания таможенных платежей по данным категориям товаров", — отметил он.

Сегодня, согласно действующему законодательству, товары с зарубежных интернет-площадок относятся к товарам для личного пользования и декларируются только в случае превышения беспошлинного порога. В связи с этим они не учитываются в официальной статистике. Ратификация Протокола предусматривает обязательное декларирование всего объёма электронной торговли, что позволит сформировать полные и достоверные данные между странами.

"Таким образом, ратификация создаст необходимую правовую базу для регулирования электронной торговли, улучшит таможенное администрирование, усилит контроль за соблюдением технических регламентов и безопасностью ввозимых товаров, а также обеспечит рост поступлений в бюджет за счёт сборов и налогов", — подчеркнул Утешов.

Отметим, Протокол уже ратифицирован Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Республикой Армения. Казахстан завершает процедуру последним.