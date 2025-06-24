Импортёры в Казахстане получили возможность беспошлинного ввоза картофеля — соответствующая мера утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает BAQ.KZ.

Импортеры, которые поставляют картофель розничным торговцам, зарегистрированным в Казахстане, могут воспользоваться тарифной льготой — без уплаты таможенной пошлины. Однако объём ввоза ограничен: не более 5000 тонн на одного заявителя.

Срок подачи заявок — до 30 июня 2025 года включительно.

Для получения права на беспошлинный импорт необходимо направить в Минторг через электронную платформу "Е-Отinish":

письмо в произвольной форме с просьбой о подтверждении целевого назначения;

копии договоров на поставку картофеля;

соглашение с торговыми точками, куда будет поставляться продукт.

В ведомстве подчёркивают: послабление действует только при соблюдении условий — импортируемый картофель должен идти исключительно на розничную реализацию внутри страны.

Мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение продовольственной безопасности в период высокого спроса.