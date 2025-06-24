В Казахстане упростили ввоз картофеля для торговли
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Импортёры в Казахстане получили возможность беспошлинного ввоза картофеля — соответствующая мера утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает BAQ.KZ.
Импортеры, которые поставляют картофель розничным торговцам, зарегистрированным в Казахстане, могут воспользоваться тарифной льготой — без уплаты таможенной пошлины. Однако объём ввоза ограничен: не более 5000 тонн на одного заявителя.
Срок подачи заявок — до 30 июня 2025 года включительно.
Для получения права на беспошлинный импорт необходимо направить в Минторг через электронную платформу "Е-Отinish":
- письмо в произвольной форме с просьбой о подтверждении целевого назначения;
- копии договоров на поставку картофеля;
- соглашение с торговыми точками, куда будет поставляться продукт.
В ведомстве подчёркивают: послабление действует только при соблюдении условий — импортируемый картофель должен идти исключительно на розничную реализацию внутри страны.
Мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение продовольственной безопасности в период высокого спроса.
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