Налоговый контроль маркетплейсов усилили в Казахстане

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил об усилении контроля в сфере электронной торговли. Новые меры направлены на повышение прозрачности онлайн-рынка и обеспечение полноты налоговых поступлений, сообщает BAQ.KZ.

Маркетплейсы обязали передавать данные

"Согласно Налоговому кодексу, владельцы интернет-площадок обязаны ежемесячно не позднее 5 числа направлять в органы государственных доходов сведения о проданных товарах, оказанных услугах, а также о выплатах физическим лицам - резидентам Казахстана. Норма закреплена в Правилах, утвержденных приказом Министерства финансов от 21 октября 2025 года №614", - сообщили в КГД.

Уже подключены 23 платформы

На сегодняшний день 23 маркетплейса уже предоставили необходимые данные. В органы государственных доходов поступает информация о продавцах, реализованных товарах и услугах, а также произведенных выплатах.

В ведомстве увтерждают, что передача таких сведений позволяет повысить прозрачность онлайн-торговли, сократить теневой оборот и обеспечить полноту поступления налогов в бюджет.

Как будут проверять налогоплательщиков

После сдачи налоговой отчетности органы государственных доходов проведут камеральный контроль и сопоставят данные маркетплейсов с декларациями.

В случае выявления расхождений налогоплательщикам направят уведомления с требованием устранить нарушения.

Принятые меры направлены на формирование честных и равных условий для всех участников электронной торговли, а также на повышение доверия к онлайн-рынку в Казахстане.