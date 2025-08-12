В Казахстане усилили работу органов опеки и запускают антибуллинговые программы
Программа "Дети Казахстана" объединит меры по защите и развитию детей.
Сегодня, 10:34
В 2025 году в Казахстане законодательно установлен норматив работы органов опеки — один специалист на 5 тыс. детей. Число таких специалистов уже выросло с 303 до 896, а к концу года регионы должны полностью выполнить этот норматив, передает BAQ.KZ.
С сентября во всех школах страны будут внедрены антибуллинговые программы "Kiva" и "ДосболLIKE", которые показали эффективность в ходе пилотного тестирования в прошлом году.
Кроме того, по поручению Главы государства до конца года будет принята единая программа "Дети Казахстана". Она охватит семь стратегических направлений, включая семью, образование, медицину, социальную и правовую защиту, безопасную среду, досуг и спорт.
