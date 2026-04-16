В Казахстане усилили ремонт энергосистемы к предстоящей зиме

В Казахстане продолжается плановая ремонтная кампания на объектах энергетики. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает BAQ.KZ.

В текущем году в стране запланировано проведение капитальных ремонтов 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день ремонтные работы уже начаты на 3 энергоблоках. Также в процессе находятся 12 котлов, при этом ремонт одного из них уже завершен.

Кроме того, завершен ремонт одной турбины, еще 5 турбин находятся в работе.

Оставшиеся объемы ремонтной кампании будут реализованы поэтапно в соответствии с утвержденным графиком.

В Министерстве энергетики отмечают, что проводимые работы направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы энергетического оборудования, а также стабильного теплоснабжения населения в предстоящий отопительный период.