С января по май 2025 года в Казахстане была проведена масштабная работа по защите прав потребителей, передает BAQ.KZ. Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК совместно с территориальными департаментами рассмотрел сотни обращений граждан и помог вернуть казахстанцам более 881,3 миллиона тенге.

Основные жалобы касались некачественных товаров - от автомобилей и косметики до мобильных телефонов - а также проблем с услугами: туристическими, фитнес-услугами, питанием, обслуживанием в санаториях. Нередко нарушения выявлялись и в сфере недвижимости - от несвоевременной передачи объектов до отсутствия надлежащего оформления сделок.

Среди знаковых случаев - восстановление прав покупателя в Алматы, где была предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 миллионов тенге третьему лицу. В Карагандинской области удалось добиться передачи квартиры стоимостью 33,5 миллиона тенге, которую девелопер не передавал в течение 45 дней. В городе Семей к ответственности было привлечено заведение общественного питания, проигнорировавшее обязательства перед клиентом и не оформившее потребительский уголок.

Не остались без внимания и туристические проблемы. В Актюбинской области в досудебном и судебном порядке было взыскано 6,6 миллиона тенге с туроператоров. В Туркестанской области потребителю возместили 1,2 миллиона тенге за сорвавшуюся поездку в Дубай, а в Шымкенте гражданам выплатили компенсации за фитнес-услуги, оказанные в помещениях, не соответствующих санитарным нормам.

Интересы десятков граждан были защищены и в Павлодарской и Жетысуской областях: 10,8 миллиона тенге возвращены по делам о навязанных кредитах на косметику, а 7,2 миллиона - за недоставленные смартфоны. И даже в казалось бы незначительном случае - покупке некачественной игрушки за 700 тенге — потребитель сумел добиться справедливости.

"Каждое обращение потребителя - это не просто цифра, а история, стоящая за ней. Казахстанцы всё чаще отстаивают свои права, и мы приветствуем такую активную позицию", - отмечают в Комитете.

Ведомство подчёркивает, что продолжит усилия по защите прав граждан, обеспечению прозрачности на рынке товаров и услуг, а также повышению правовой грамотности населения.