Министерство торговли и интеграции Казахстана активизирует меры по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый вице-министр Айжан Бижанова совместно с местными исполнительными органами по итогам октября провела совещание, посвящённое стабилизации цен и обеспечению внутреннего рынка достаточным количеством продовольствия.

По данным министерства, цены на 19 социально значимых товаров, подпадающих под государственное регулирование, остаются стабильными. Индекс изменения цен с начала осени показывает минимальный прирост: август — 0%, сентябрь — 0,2%, октябрь — 0,2%. Для поддержания стабильности ведётся прямое взаимодействие с отечественными производителями и торговыми сетями, а также еженедельный мониторинг цен и контроль за соблюдением предельной торговой надбавки. В октябре было организовано более 400 сельскохозяйственных ярмарок, включая республиканские акции "Береке Fest" и "Republic Day", что способствует доступности отечественной продукции и предотвращает резкий рост цен.

Особое внимание уделяется стабилизации цен на продовольственные товары, включённые в широкую продовольственную корзину, формирующую общий уровень инфляции. В неё входят свыше 160 наименований товаров, не подпадающих под государственное регулирование. Рассматриваются меры по снижению себестоимости продукции, включая развитие кормовой базы и стабилизацию цен на ключевое сырьё: сырое молоко, подсолнечник и зерновые культуры.

Кроме того, министерство предложило заключение добровольных ценовых соглашений с крупными производителями и импортёрами, что позволит сдерживать рост розничных цен и сохранить предсказуемость рынка до конца года. В правилах субсидирования субъектов АПК предлагается закрепить норму о реализации не менее 50% продукции на внутреннем рынке, что обеспечит доступность отечественных товаров и повысит устойчивость продовольственной безопасности.

Дополнительно обсуждалась эффективность действия "зелёного коридора" для поставок плодоовощной продукции из стран Центральной Азии и Азербайджана, что позволит избежать сезонных колебаний цен и гарантировать стабильность поставок свежих товаров. Участники совещания также поддержали возможность применения антимонопольными органами временных мер стабилизации цен на отдельных товарных рынках при рисках резких дисбалансов или спекулятивных скачков.

Работа по стабилизации цен на социально значимые и другие продовольственные товары будет продолжена с усилением межведомственного взаимодействия и постоянным мониторингом ситуации на рынке, что должно обеспечить население доступной продукцией и сохранить экономическую стабильность.