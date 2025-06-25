В рамках нацпроекта "Таза Қазақстан" в стране реализуются масштабные меры по развитию системы переработки твердых бытовых отходов (ТБО). По данным Министерства экологии и природных ресурсов, ежегодно в Казахстане образуется свыше 4,5 млн тонн коммунальных отходов, передает BAQ.KZ.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, в 2024 году уровень их переработки достиг 25,8 процентов.

По его словам, для повышения этого показателя в регионах внедряются современные решения. В частности, активно используются экобоксы и фандоматы, которые позволяют жителям сдавать вторсырье в обмен на бонусы. До конца июня более 1000 экобоксов установят в 129 школах Астаны и Жезказгана в рамках пилотного проекта министерства.

Кроме того, одобрено 62 инвестиционных проекта, направленных на расширение перерабатывающих мощностей на 1,1 млн тонн в год. Из них 13 уже получили финансирование на сумму 52,7 млрд тенге. Еще 21 проект на сумму 74,5 млрд тенге проходят экспертизу в Фонде развития предпринимательства.