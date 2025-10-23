В Казахстане усилят ответственность за нарушения в сфере онлайн-торговли и ЖКХ
За неподготовку к отопительному сезону будут штрафовать.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенат Парламента Казахстана рассмотрел поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству под председательством Суиндика Алдашева рекомендовал одобрить законопроект в первом чтении, передаёт BAQ.KZ.
Документ направлен на повышение эффективности государственного контроля и вводит новые составы административных правонарушений. В частности, уточняются нарушения в торговой деятельности, включая онлайн-продажи. Устанавливается ответственность за несоблюдение запрета на продажу энергетических напитков, а также распространяются санкции на некоммерческие организации.
Закон предусматривает новые нормы для повышения прозрачности и безопасности цифровых процессов. Так, при использовании контрольно-кассовых машин вводится требование указывать в чеках идентификаторы товаров для отслеживания маркированной продукции. Отдельно закреплена административная ответственность за нарушения законодательства в сфере искусственного интеллекта.
Особое внимание уделено строительной и жилищной сферам. Теперь за незаконное привлечение средств граждан при долевом строительстве и рекламу таких объектов без разрешения будет предусмотрено административное наказание. Ответственность вводится и за непроведение подготовки инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону.
Также органы статистики получат возможность направлять уведомления в электронной форме для ускорения взаимодействия с респондентами.
"Поправки направлены на повышение прозрачности и дисциплины в ключевых отраслях — от торговли и строительства до цифровых технологий и жилищного хозяйства", — отметил председатель комитета Суиндик Алдашев.
Комитет не выявил замечаний по концепции документа и предложил Сенату одобрить законопроект в первом чтении.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне
- Как Нацбанк борется с закредитованностью населения