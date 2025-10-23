Сенат Парламента Казахстана рассмотрел поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству под председательством Суиндика Алдашева рекомендовал одобрить законопроект в первом чтении, передаёт BAQ.KZ.

Документ направлен на повышение эффективности государственного контроля и вводит новые составы административных правонарушений. В частности, уточняются нарушения в торговой деятельности, включая онлайн-продажи. Устанавливается ответственность за несоблюдение запрета на продажу энергетических напитков, а также распространяются санкции на некоммерческие организации.

Закон предусматривает новые нормы для повышения прозрачности и безопасности цифровых процессов. Так, при использовании контрольно-кассовых машин вводится требование указывать в чеках идентификаторы товаров для отслеживания маркированной продукции. Отдельно закреплена административная ответственность за нарушения законодательства в сфере искусственного интеллекта.

Особое внимание уделено строительной и жилищной сферам. Теперь за незаконное привлечение средств граждан при долевом строительстве и рекламу таких объектов без разрешения будет предусмотрено административное наказание. Ответственность вводится и за непроведение подготовки инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону.

Также органы статистики получат возможность направлять уведомления в электронной форме для ускорения взаимодействия с респондентами.

"Поправки направлены на повышение прозрачности и дисциплины в ключевых отраслях — от торговли и строительства до цифровых технологий и жилищного хозяйства", — отметил председатель комитета Суиндик Алдашев.

Комитет не выявил замечаний по концепции документа и предложил Сенату одобрить законопроект в первом чтении.