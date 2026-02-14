Казахстан продолжает усиливать поддержку отрасли животноводства, акцентируя внимание на формировании устойчивой кадровой базы и расширении экспортного потенциала, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на форуме Dala.Camp Forum 2026.

«Эффективное животноводство требует специалистов, обладающих современными знаниями и навыками в области генетики, ветеринарии, кормопроизводства и управления стадом, способных внедрять передовые технологии и обеспечивать устойчивый рост продуктивности», — отметил вице-министр.

В рамках Комплексного плана развития отрасли на 2026–2030 годы предусмотрено создание агроклассов и профориентационных программ для школьников в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

«Совместно с университетами, работодателями и колледжами мы в пилотном режиме организуем классы по ранней профориентации обучающихся на аграрные специальности. Кроме того, планируется усиление подготовки специалистов в высших учебных заведениях с учётом практической работы на учебно-производственных объектах, лабораториях и клиниках. Особое внимание уделяется профессиональному росту ветеринаров. Укрепление ветеринарной службы требует установления достойного уровня заработной платы и создания условий для профессионального роста специалистов. Нормативная нагрузка на одного ветеринарного врача составляет 1 750 условных голов при норме 750», — подчеркнул Амангалий Бердалин.

Повышение продуктивности поголовья остаётся ключевым направлением. Планируется расширение стимулирования мероприятий по искусственному осеменению, использование однополого семени и создание специализированной лаборатории по эмбриональному воспроизводству крупного рогатого скота.

«Применение данной технологии обеспечит увеличение численности отечественных высокопродуктивных нетелей и ускорит процесс обновления поголовья», — отметил Амангалий Бердалин.

Экспортный потенциал отрасли также активно развивают. В 2025 году было согласовано и подписано 16 ветеринарных сертификатов, что позволило экспортировать продукцию животноводства в страны Европейского союза, Великобританию, США, Канаду, Ирак, Иран, Вьетнам и страны Персидского залива.