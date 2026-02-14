В Казахстане усилят поддержку кадров и экспортного потенциала животноводства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан продолжает усиливать поддержку отрасли животноводства, акцентируя внимание на формировании устойчивой кадровой базы и расширении экспортного потенциала, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на форуме Dala.Camp Forum 2026.
«Эффективное животноводство требует специалистов, обладающих современными знаниями и навыками в области генетики, ветеринарии, кормопроизводства и управления стадом, способных внедрять передовые технологии и обеспечивать устойчивый рост продуктивности», — отметил вице-министр.
В рамках Комплексного плана развития отрасли на 2026–2030 годы предусмотрено создание агроклассов и профориентационных программ для школьников в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
«Совместно с университетами, работодателями и колледжами мы в пилотном режиме организуем классы по ранней профориентации обучающихся на аграрные специальности. Кроме того, планируется усиление подготовки специалистов в высших учебных заведениях с учётом практической работы на учебно-производственных объектах, лабораториях и клиниках. Особое внимание уделяется профессиональному росту ветеринаров. Укрепление ветеринарной службы требует установления достойного уровня заработной платы и создания условий для профессионального роста специалистов. Нормативная нагрузка на одного ветеринарного врача составляет 1 750 условных голов при норме 750», — подчеркнул Амангалий Бердалин.
Повышение продуктивности поголовья остаётся ключевым направлением. Планируется расширение стимулирования мероприятий по искусственному осеменению, использование однополого семени и создание специализированной лаборатории по эмбриональному воспроизводству крупного рогатого скота.
«Применение данной технологии обеспечит увеличение численности отечественных высокопродуктивных нетелей и ускорит процесс обновления поголовья», — отметил Амангалий Бердалин.
Экспортный потенциал отрасли также активно развивают. В 2025 году было согласовано и подписано 16 ветеринарных сертификатов, что позволило экспортировать продукцию животноводства в страны Европейского союза, Великобританию, США, Канаду, Ирак, Иран, Вьетнам и страны Персидского залива.
«В текущем году планируется расширение линейки экспорта в Китай, Европейский союз, Пакистан и другие страны. Комплекс мер направлен на достижение к 2031 году следующих показателей: увеличение поголовья КРС до 12 млн голов, МРС — до 28 млн, производство мяса с 1,2 до 1,8 млн тонн, молока в организованных хозяйствах с 1,4 до 2,1 млн тонн, а экспорт мяса — в два раза. Для нас принципиально важно выстраивать постоянный и содержательный диалог с профессиональным сообществом. Государство готово последовательно решать проблемы, препятствующие развитию отрасли», — сообщил вице-министр.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- Ревизия в Минпросвещения РК: ведомство урезает форумы и отчётные совещания
- В КНБ подтвердили задержание замакима Костанайской области