В Казахстане ускорили конкурсные процедуры по отбору судей
Теперь конкурсные процедуры для замещения вакантных должностей судей проводятся быстрее и чаще, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Высшем Судебном Совете, если раньше один конкурс мог длиться до шести месяцев и более, то теперь его продолжительность сокращена до полутора месяцев, а число конкурсов увеличено с двух до шести в год. При этом требования к кандидатам, напроитив, были ужесточены
– Реализация этих мер позволила переломить ситуацию с хронической незаполняемостью судейских вакансий и обеспечить равномерное укомплектование судов по регионам, а также выстроить прогнозируемую кадровую модель и снизить нагрузку на действующих судей, – отметили в ВСС.
В результате количество судейских вакансий, которое ранее сохранялось на критически высоком уровне, снизилось более чем в два раза.
– Все принятые меры сформировали качественно новую кадровую реальность, при которой отбор судей стал регулярным и предсказуемым, конкурсы - системными и прозрачными, а требования к кандидатам - едиными и высокими для всех участников процесса, – считают в Высшем Судебном Совете.
