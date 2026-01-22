Теперь конкурсные процедуры для замещения вакантных должностей судей проводятся быстрее и чаще, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Высшем Судебном Совете, если раньше один конкурс мог длиться до шести месяцев и более, то теперь его продолжительность сокращена до полутора месяцев, а число конкурсов увеличено с двух до шести в год. При этом требования к кандидатам, напроитив, были ужесточены

– Реализация этих мер позволила переломить ситуацию с хронической незаполняемостью судейских вакансий и обеспечить равномерное укомплектование судов по регионам, а также выстроить прогнозируемую кадровую модель и снизить нагрузку на действующих судей, – отметили в ВСС.

В результате количество судейских вакансий, которое ранее сохранялось на критически высоком уровне, снизилось более чем в два раза.