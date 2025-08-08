За первое полугодие 2025 года в Казахстане введено 7,9 млн м² жилья и завершены основные работы по восстановлению жилья и инфраструктуры после паводков 2024 года. Страна активно реализует меры по обеспечению граждан жильем, цифровизации строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, передает BAQ.kz.

За шесть месяцев в стране введено 7,9 млн м² жилья, из них 2,7 млн м² — индивидуальное жилищное строительство, 5,2 млн м² — многоквартирное. Всего построено 72,3 тыс. квартир, из которых 15 673 — за счёт средств населения. Объём инвестиций в жилищное строительство достиг 1,5 трлн тенге.

С 2019 по 2024 годы в Казахстане построено 97,9 млн м² жилья, обеспечено инженерной инфраструктурой более 183 тыс. земельных участков. Продолжается программа обеспечения социального жилья — за 6 лет приобретено 77 357 арендных квартир для социально уязвимых слоёв населения. Через льготные ипотечные программы "Отбасы банка" выдано 80 472 займа, в том числе 22 022 под 2% и 58 450 под 5%. В текущем году выдано уже 3 138 займов.

После разрушительных паводков 2024 года, в результате которых пострадали 17 603 дома, завершён основной этап восстановления. Отремонтировано 9 156 домов, построено заново 2 680, ещё 5 767 приобретено на вторичном рынке. Полностью восстановлены дороги (в том числе 122 республиканского значения), объекты электроснабжения, газопроводы, а также большинство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В рамках цифровизации отрасли внедрены системы мониторинга строительства — "e-Qurylys", автоматизированный контроль объектов, единая карта инженерных сетей. Введён уникальный номер объекта для отслеживания всех этапов строительства.

Особое внимание уделяется обеспечению сёл питьевой водой. Уровень водоснабжения в сельской местности достиг 97,5% (против 86,4% в 2019 году), в городах — 99,3%. До конца 2025 года планируется довести воду до оставшихся 469 сёл. Также продолжается реализация 45 проектов по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений (КОС).

Казахстан делает акцент на устойчивое развитие инфраструктуры, модернизацию жилищной политики и цифровую трансформацию строительной отрасли.