В Казахстане усовершенствуют процедуру сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений
Будут повышены объективность и прозрачность процесса получения водительских прав.
Сегодня 2026, 08:12
Фото: Pixabay.com
Под председательством заместителя Премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось совещание по совершенствованию процедуры сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, передает BAQ.KZ.
В ходе совещания совместно с Министерством внутренних дел РК рассмотрен и утвержден ряд мер, направленных на повышение объективности и прозрачности процесса получения водительских прав, удобства для граждан, исключение коррупционных рисков и повышение качества подготовки водителей.
Реализация указанных инициатив направлена на устранение искусственных барьеров в процессе получения водительских удостоверений, повышение прозрачности и удобства данной процедуры для граждан, а также минимизацию условий для коррупционных проявлений.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме
- Состояние пострадавшей при пожаре в жилом доме Астаны оценивается как тяжелое
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры