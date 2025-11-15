В ходе совместного брифинга Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подвели итоги масштабных переговоров, охвативших широкий спектр двустороннего сотрудничества — от экономики и промышленности до культуры и региональной безопасности, передаёт BAQ.KZ.

Экономика и бизнес

Президент Токаев сообщил, что в Казахстане успешно работают более 6 тысяч предприятий с участием узбекского капитала, отметив необходимость дальнейшего расширения деловых контактов. Стороны договорились активизировать сотрудничество в промышленности, автомобилестроении, строительстве и энергетике.

Приоритетной определена аграрная сфера. Лидеры уверены, что при объединении потенциала Казахстан и Узбекистан могут стать гарантом продовольственной безопасности региона. Прорабатываются совместные проекты по переработке зерна и мясомолочной продукции.

Инфраструктура и логистика

Значительное внимание уделено транспортно-транзитному сотрудничеству.

Объем железнодорожных перевозок между странами за 9 месяцев вырос более чем на 15%, превысив 22 млн тонн. Президенты договорились продолжить модернизацию пунктов пропуска, совершенствовать тарифную политику и цифровизацию таможенных систем.

Отдельно подчёркнута важность запуска Международного центра промышленной кооперации на границе двух стран.

Энергетика

Токаев отметил успешную реализацию газового проекта Россия – Казахстан – Узбекистан, подчеркнув намерение сторон наращивать объемы транзита газа. Также обсуждались перспективы сотрудничества в нефтяной отрасли, атомной промышленности и водно-энергетической сфере, включая внедрение цифровых систем учета водных ресурсов.

Культурно-гуманитарное взаимодействие

Президент подчеркнул, что расширение культурных связей служит залогом устойчивых отношений.

Стороны отметили развитие молодежных контактов, активное сотрудничество университетов и рост интереса казахстанцев к туризму в Узбекистан — в прошлом году страну посетили 3 млн граждан РК. Правительствам поручено развивать совместные туристические проекты.

Региональная безопасность

Президенты подтвердили единые позиции по вопросам стабильности в Центральной Азии.

Токаев высоко оценил председательство Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств и выразил уверенность, что предстоящий саммит станет важным этапом развития многостороннего взаимодействия.

В завершение Глава государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями.