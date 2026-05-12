В Казахстане утвердили правила обращения цифрового тенге

Национальный банк Казахстана утвердил правила выпуска, обращения и погашения цифрового тенге. Постановление вступит в силу с 19 июля 2026 года.

Документ регулирует работу новой цифровой формы национальной валюты, которая дополнит наличные и безналичные деньги.

Согласно правилам, Нацбанк будет выступать оператором платформы и эмитентом цифрового тенге, а технологическую часть обеспечит Национальная платежная корпорация.

Цифровой тенге будет использоваться для платежей и переводов внутри специальной платформы. Он считается выпущенным с момента зачисления на цифровой счет пользователя.

Как будут работать счета

Пользователям будут открываться цифровые счета через участников платформы. При этом одному человеку можно будет открыть только один такой счет.

Правила также регулируют порядок открытия, закрытия и смены обслуживающего участника, а также условия доступа к счету.

Новые технологии

В документе закреплено использование смарт-контрактов и маркировки цифрового тенге. Это позволит отслеживать, как используются средства, и ограничивать их применение при необходимости.

Кроме того, предусмотрена возможность проведения офлайн-платежей с использованием внешних электронных носителей.

Контроль и безопасность

Правила устанавливают требования к информационной безопасности, управлению рисками и обязательному ведению аудиторского следа для всех операций.

Также определены предельные комиссии для участников платформы и порядок пополнения и вывода средств.

Цифровой тенге станет третьей формой национальной валюты в Казахстан. Ожидается, что его внедрение повысит прозрачность платежей и расширит возможности цифровых финансовых сервисов.