На брифинге в Службе центральных коммуникаций 17 июля вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев рассказал о текущем уровне переработки отходов в стране, планах по строительству сортировочных заводов и санитарном состоянии городов. По его словам, развитие инфраструктуры напрямую отразится на улучшении экологической ситуации, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил вице-министр, на сегодняшний день в Казахстане ежегодно образуется более 4,5 миллиона тонн отходов, при этом по итогам 2024 года уровень сортировки составил 25,8%. Одной из актуальных проблем он назвал ограниченные мощности полигонов, что, по его словам, напрямую связано с необходимостью развития системы сортировки.

"Соответственно, строительство сортировочных заводов позволит сократить объёмы захоронения отходов на полигонах, а также обеспечит выделение вторичного сырья для дальнейшей переработки. Всего имеется 63 проекта. По каждому из них проводится тщательный, комплексный анализ, чтобы они соответствовали экологическим требованиям. Средства имеются, они выделяются через Фонд развития промышленности. Из 63 проектов 14 уже профинансированы. Есть ряд конкретных примеров, но я не взял их с собой — коллеги готовили подборку. Однако могу точно сказать, что все эти проекты повлияют на увеличение процентного уровня переработки и эффективности работы", — сообщил вице-министр.

Отвечая на вопрос о действующих сортировочных комплексах, Мансур Ошурбаев отметил, что такие объекты функционируют в Астане, Алматы и Жанаозене.

"Сортировочные комплексы есть в городе Астана, в городе Алматы. Я лично видел такие объекты, по крайней мере, в Жанаозене. Это, правда, не совсем мой блок вопросов. Но то, что я видел — это Астана, Алматы и Жанаозен. То есть три крупных сортировочных комплекса", — сказал вице-министр.

Говоря о мощности переработки, он подчеркнул, что даже в мировой практике стопроцентного показателя не существует, однако Казахстан уже приближается к глобальному уровню — 28,5 % против среднемировых 30 %, и этот показатель будет расти с развитием инфраструктуры.