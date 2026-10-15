В Казахстане в сентябре зарегистрировали более 170 тысяч транспортных средств

В сентябре 2026 года в Казахстане на учёт поставили 170 141 автотранспортное средство. По состоянию на 1 октября общее количество зарегистрированных автомобилей и других транспортных средств в стране достигло 6,1 млн единиц.

Основную долю сентябрьских регистраций составили легковые автомобили — 87,9%. На грузовые автомобили пришлось 6,1%, прицепы — 2,7%, автобусы — 0,8%, мотоциклы — 0,6%. Ещё 1,9% составили другие виды транспорта.

Большинство зарегистрированных транспортных средств работают на бензине — 133 956 единиц, или 78,7% от общего числа. На дизельном топливе зарегистрировали 11 703 единицы (6,9%), со смешанным типом топлива — 14 347 (8,4%).

Кроме того, на учёт поставили 3 304 электромобиля (1,9%) и 752 транспортных средства на газобаллонном топливе (0,5%). Для 6 079 единиц вид топлива не был указан.