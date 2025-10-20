В Казахстане внедрят систему ИИ-видеомониторинга с распознаванием лиц и номеров авто
Система будет работать на базе технологий искусственного интеллекта и обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами.
В Казахстане внедряют ИИ-агентов для юридических консультаций и общественной безопасности. На заседании Парламентской комиссии министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан внедряет технологии искусственного интеллекта для обеспечения прозрачности и эффективности правовых институтов. Подробнее в материале BAQ.KZ.
"Совместно с правоохранительными органами внедряются различные ИИ-агенты, в том числе Е-агент по правовой консультации. Он предоставляет быстрые и точные ответы на юридические вопросы граждан, облегчает доступ к правовой информации", — пояснил Мадиев.
Министр также сообщил о планах внедрения национальной системы видеомониторинга, которая обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами с применением искусственного интеллекта.
"Система будет автоматически распознавать лица, номера автомобилей, а также фиксировать подозрительные ситуации — драки, скопления людей и оставленные предметы", — добавил он.
