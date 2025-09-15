В Казахстане внедряют Starlink на буровых: высокоскоростная связь ускоряет геологоразведку
В Казахстане начали использование спутникового интернета Starlink на буровых установках и в полевых лагерях в рамках проекта "Цифровизация геологоразведки", передает BAQ.KZ.
Установка терминалов Starlink обеспечивает передачу больших объёмов геологических и геофизических данных в режиме реального времени. Это позволяет интегрировать IoT-сенсоры для контроля параметров бурения и состояния техники, а также поддерживать работу персонала без необходимости выезда на участок, повышая безопасность труда.
Дополнительно видеопоток с буровых поступает в Диспетчерский центр Геологического кластера в Жезказгане, что позволяет оперативно контролировать процессы и принимать решения на основе актуальных данных.
На сегодняшний день весь парк техники, буровые установки и топливозаправщики оснащены системами мониторинга транспортного средства и уровня топлива, что уже позволило повысить экономическую эффективность буровых работ.
Спутниковый интернет Starlink официально начал работу в Казахстане 13 августа 2025 года в рамках соглашения между МЦРИАП и Starlink.
