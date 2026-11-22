Редкую туркестанскую рысь впервые в Казахстане оснастили GPS-ошейником. Теперь учёные смогут отслеживать её передвижения со спутника и изучать поведение в естественной среде. Животное обнаружили 20 ноября в Кегенском районе Алматинской области, недалеко от села Алгабас, на берегу реки Шелек.

Во время наблюдения специалисты заметили, что рысь питалась тушей шакала. Сотрудники национального парка «Көлсай көлдері» вместе со специалистами Института зоологии безопасно отловили хищника, проверили его состояние и установили GPS-ошейник. После необходимых процедур рысь выпустили обратно в дикую природу.

Животному дали имя Қараша. По данным специалистов, сейчас его состояние стабильное. Спутниковое наблюдение поможет изучить маршруты передвижения, территорию обитания и активность редкого хищника.